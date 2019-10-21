G.SKILL анонсировала модули памяти с низкой задержкой

Компания G.SKILL анонсировала новые комплекты памяти с низкой задержкой, доступных как в серии Trident Z, так и в Trident Z Royal. Новая память будет оснащена чипами Samsung B-die для достижения самой низкой в мире задержки CL15 на DDR4-4000.

G.SKILL снова раздвинул границы и теперь может предложить спецификации модулей DDR4-4000 CL15-16-16-36 в комплекте 32 ГБ (8 ГБ x4), работающих под напряжением 1,5 В.

Память с низкими задержками будут доступны в комплектах Trident Z и Trident Z Royal, оба поддерживают спецификацию Intel XMP 2.0 для легкого разгона. Модули памяти появятся на рынке в следующем году.