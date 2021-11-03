G.SKILL демонстрирует высокоскоростную память DDR5-7000 CL40

Компания G.SKILL International Enterprise Co., Ltd., ведущий мировой производитель высокопроизводительной памяти и игровой периферии, рада объявить о достижении сверхвысокой скорости DDR5-7000 CL40-40-40-76 32 ГБ (2x16 ГБ), представив тест стабильности Memtest. Скорость памяти 7000 МТ/с - это захватывающая веха, поскольку недавно в рекордах разгона она была замечена только при охлаждении при минусовой температуре жидким азотом. Оснащенная высокопроизводительными компонентами Samsung DDR5, эта сверхскоростная память действительно достойна флагманской классификации семейства Trident Z5 G.SKILL.

G.SKILL был посвящен разработке самой быстрой памяти DDR5 для новейших процессоров Intel Core 12-го поколения для настольных ПК и материнских плат с набором микросхем Intel Z690. Сегодня G.SKILL с гордостью объявляет о достижении экстремальной скорости DDR5-7000 при сохранении сверхнизкой задержки CAS CL40-40-40-76. Модули памяти, достигшие этого грандиозного достижения, построены с использованием высокопроизводительных компонентов Samsung DDR5 и показали свою стабильность в рамках Memtest.

Комментарии и отзывы G.SKILL DDR5-7000 CL40
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