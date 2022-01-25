G.SKILL и ASUS установили новый мировой рекорд по разгону памяти DDR5-8888 CL88

G.SKILL ведущий мировой производитель высокопроизводительной памяти и игровых периферийных устройств, объявила о достижении нового мирового рекорда по разгону самой высокой частоты памяти на DDR5-8888 CL88-88-88-88 в сотрудничестве с ASUS. Эта удивительная частота была достигнута экстремальным оверклокером «lupin_no_musume» с памятью G.SKILL Trident Z5 DDR5, материнской платой ASUS ROG Maximus Z690 APEX и процессором Intel Core i9-12900K.

Превзойдя предыдущий мировой рекорд DDR5-8704 в ноябре 2021 года, новый мировой рекорд частоты памяти установлен на DDR5-8888 при экстремальном охлаждении жидким азотом. Скорость памяти подтверждена CPU-Z.

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