G.SKILL представила самые быстрые в мире комплекты памяти DDR5 6600 CL36 Trident Z5 для ПК

G.SKILL представила свои новые комплекты памяти CL36 Trident Z5, которые на данный момент являются самой быстрой в мире памятью DDR5 6600, предлагающей экстремальную скорость и малую задержку и доступной в конфигурациях DDR5-6600 CL36-36-36-76 32 ГБ (2x 16 ГБ). Комплекты памяти являются первыми в мире, которые достигают такого высокого уровня частотной скорости, и стали флагманскими модулями памяти компании.

G.SKILL International Enterprise, ведущий мировой производитель высокопроизводительной памяти и игровой периферии, рада объявить о самом быстром в мире комплекте памяти DDR5 с экстремальной скоростью и малой задержкой. Спецификация также создана с использованием сверхнизкой синхронизации для CL36-36-36 по сравнению с типичной синхронизацией CL40-40-40 для DDR5, что делает ее лучшим выбором производительности для геймеров, энтузиастов и любителей разгона. Эта высококлассная спецификация будет включена в семейство Trident Z5, созданное с гладким и футуристическим внешним видом, который объединяет элементы гиперкара с культовым дизайном теплоотвода Trident. Модель Trident Z5 с черной матовой алюминиевой полосой, вставленной в серебристый металлик или черный матовый корпус, увенчана гладкой черной верхней панелью для фортепиано в моделях серии Trident Z5 или полупрозрачной световой полосой RGB, оптимизированной для плавного освещения в серии Trident Z5 RGB. Семейство памяти DDR5 - идеальный выбор для геймеров, оверклокеров, создателей контента и энтузиастов для создания высокопроизводительной системы.
Комментарии и отзывы DDR5 6600 CL36 Trident Z5
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