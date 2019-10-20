G.SKILL выпускает наборы памяти с чрезвычайно низкой задержкой

G.SKILL известен тем, что раздвинул границы производительности DDR4 и побил рекорды на этом пути. На этот раз ключевым моментом для G.SKILL в поисках идеального набора памяти, настроенного не только на скорость, но и на эффективность. Новая память будет оснащена высокопроизводительными микросхемами Samsung B-die для достижения самой низкой в ​​мире задержки CL15 на DDR4-4000 и будет доступна в комплектах Trident Z и Trident Z Royal 32 ГБ (8 ГБ x4).

Ранее самая низкая задержка CAS, которая могла быть достигнута в наборах памяти DDR4-4000, была CL17. G.SKILL снова раздвинул границы и теперь может предложить спецификации модулей DDR4-4000 CL15-16-16-36 в наборах 32 ГБ (8 ГБ x4), работающих под напряжением 1,5 В. Скорость и задержка новых наборов памяти были проверены на материнской плате MSI MEG Z390 и процессоре Intel Core i7-9700K.

Высокая производительность на AMD X570

Новые комплекты с чрезвычайно малой задержкой не только отлично работают на системах на базе процессоров Intel, но и обеспечивают исключительную пропускную способность на платформах AMD X570. Более низкая задержка CAS обычно означает увеличение производительности полосы пропускания.

В обычных условиях процессор AMD Ryzen 9 3900X в сочетании с памятью DDR4-3200 CL14 будет производить около 50 ГБ / с во время тестов чтения в AIDA64. Эффективный набор G.SKILL DDR4-4000 CL15 превышает скорость чтения 61 ГБ / с в тестах AIDA64 вместе с записью в память более 58 ГБ / с. G.SKILL проверил эту производительность на материнской плате MSI X570 Unify и процессоре AMD Ryzen 9 300X.

Доступность и поддержка XMP 2.0

Чрезвычайно низкая задержка памяти доступна в комплектах Trident Z и Trident Z Royal с RGB-загрузкой, которые поддерживают спецификацию Intel XMP 2.0 для легкого разгона и будут доступны во всем мире в 2019 году.