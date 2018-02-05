G.SKILL выпускает самый быстрый набор в мире DDR4-4700MHz Trident Z RGB

2018-02-05, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - G.SKILL DDR4-4700MHz Trident Z RGB; [102]
G.SKILL рады объявить самый быстрый в мире Trident Z RGB DDR4-4700 CL19 2x8GB 1.45V комплект памяти, проверенный на материнской плате MSI Z370I GAMING PRO CARBON AC и процессоре Intel Core i7-8700K.
Тайбэй, Тайвань (5 февраля 2018 г.) - G.SKILL International Enterprise Co., Ltd., ведущий мировой производитель высокопроизводительной памяти и игровой периферии, очень рад объявить самый быстрый в мире набор памяти Trident Z RGB с экстремальной скоростью DDR4 -4700MHz CL19-19-19-39 1.45V 16GB (2x8GB).

С момента выхода первого релиза серии G.SKILL Trident Z RGB в конце 2016 года DDR4-4266MHz доминировала как самая высокая частота для набора памяти RGB. За прошедший год команда R & D G.SKILL была посвящена прорыву этого технологического узкого места и нацелена на обеспечение еще более высокой скорости RGB-памяти для энтузиастов ПК.
Разработанный для обеспечения высокой стабильности, этот набор памяти Trident Z RGB DDR4-4700MHz зарекомендовал себя благодаря стресс-тестированию на материнской плате MSI Z370I GAMING PRO CARBON AC и процессоре Intel® Core ™ i7-8700K. Этот ультрабыстрый комплект памяти G.SKILL Trident Z RGB оснащен новейшим профилем Intel XMP 2.0 для простого разгона памяти с одним щелчком мыши и будет доступен у официальных дистрибьюторов G.SKILL в 2018 Q2.


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