G.Skill Trident Z Neo разработана специально для Ryzen 3000

Компания G.Skill использовала новейшие чипы памяти SK.Hynix D-die для производства Trident Z Neo. Новый комплект памяти обещает производительность на уровне чипов Samsung B-die.

Оперативная память Trident Z Neo разрабатывалась специально для AMD Ryzen 3000 серии. Комплект поставляет с 32 Гб памяти (16 Гб x 2) с таймингами 16-19-19-39 и частотой 3600 МГц. Память имеет Intel XMP 2.0 профиль для разгона.

ОЗУ оборудована изящным алюминиевым радиатором. Комплект оснащен полностью настраиваемой RGB подсветкой. Производитель дает пожизненную гарантию на Trident Z Neo.