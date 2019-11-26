G.Skill анонсировала модули памяти для TRX40 и X299

Модули памяти предназначены для настольных платформ AMD Ryzen Threadripper и Intel Core-X. Комплекты памяти доступны в двух вариантах DDR4-3600 (CL16-19-19-39) и DDR4-4000 (CL18-22-22-42) объемом 256 ГБ. 8 модулей по 32 ГБ на основе конструкции с двойной емкостью.

Второй вариант - это комплект со сверхнизкой задержкой DDR4-4000 (CL15-16-16-36). Этот комплект емкостью 64 ГБ (8 ГБ х 8 модулей). Четырехканальные модули памяти будут поддерживать Intel XMP 2.0 для легкого разгона. Они станут доступны в конце этого года.