G.Skill и MSI разработали память Trident Z Maverik DDR4 RGB

Trident Z Maverik предлагает высокую скорость памяти DDR4-3600 и обеспечивает достаточную емкость набора 32 ГБ (16 ГБ x 2).
Память G.Skill Trident Z Maverik DDR4 RGB оснащена яркой подсветкой, алюминиевым радиатором, стильным дизайном, надписью G.Skill и MSI на RGB полосе.
Игровая память G.Skill Trident Z Maverik DDR4 RGB будет доступна только в составе системы MSI MPG Gaming Maverik. Напомним, что игровая система включает платформу Intel Core i7-11700K, 32 ГБ ОЗУ Trident Z Maverik DDR4-3600 (16 ГБ x 2), материнскую плату MPG Z590 Gaming Edge WiFi SP, корпус MPG Velox 100P Airflow SP и систему охлаждения для ЦП MPG CoreLiquid K360 SP.