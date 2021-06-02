G.Skill и MSI разработали память Trident Z Maverik DDR4 RGB

Компании G.Skill и MSI объединились для создания игровой памяти Trident Z Maverik DDR4 RGB. Память разработана на основе серии Trident Z.

Trident Z Maverik предлагает высокую скорость памяти DDR4-3600 и обеспечивает достаточную емкость набора 32 ГБ (16 ГБ x 2).

Память G.Skill Trident Z Maverik DDR4 RGB оснащена яркой подсветкой, алюминиевым радиатором, стильным дизайном, надписью G.Skill и MSI на RGB полосе.

Игровая память G.Skill Trident Z Maverik DDR4 RGB будет доступна только в составе системы MSI MPG Gaming Maverik. Напомним, что игровая система включает платформу Intel Core i7-11700K, 32 ГБ ОЗУ Trident Z Maverik DDR4-3600 (16 ГБ x 2), материнскую плату MPG Z590 Gaming Edge WiFi SP, корпус MPG Velox 100P Airflow SP и систему охлаждения для ЦП MPG CoreLiquid K360 SP.
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