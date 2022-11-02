G.Skill представила феноменальную оперативную память

Сегодня компания G.Skill продемонстрировала настоящий потенциал оперативной памяти DDR5, которую длительное время ставили под вопрос многие пользователи. Дело в том, что когда в продажу поступили комплекты памяти с частотой в 5000 МГц, пользователи не особо были впечатлены, так как на самом деле DDR4 тоже продавалась на частоте 4400 МГц, так что в этом просто нет ничего удивительного. Дальше появились варианты DDR5 на 6000 МГц и 7500 МГц, что уже казалось более привлекательным решением. И сегодня компания G.Skill поставила невероятный рекорд — производитель разогнал память до отметки в 10000 МГц, что уже, вероятно, является внушительным шагом к революции на этом рынке. С такой частотой память предоставляет просто безумный потенциал, который можно использовать в любых сценариях.

Конечно, пока что это единственный вариант на рынке, но через пару лет подобная память будет стандартом и вот тогда можно будет переходить на DDR5. Тогда компьютер получит от двухканального режима и такой частоты безумный прирост производительности в софте и видеоиграх, можно будет говорить о эре DDR5 как о состоявшемся событии. Пока что такая память стоит безумных денег, она является скорее шоу-продуктом, чем реальным наименованием для продажи в ассортименте производителя. Но, конечно, достижение такой отметки — очень важная веха в развитии оперативной памяти на современном рынке. Стоит обязательно подождать, пока у каждого производителя будет такая же память.
Обзор Asgard W2 RGB DDR4-3200 MHz 16GB. Тест оперативной пам…
Твердотельные накопители и оперативная память под брендом ASGARD не представлены на полках крупных россий…
Kingston добавляет сертификацию AMD EXPO для памяти DDR5 Fur…
Kingston объявляет о добавлении сертификации AMD EXPO для серии памяти DDR5 FURY Beast. Напомним, что нов…
TEAMGROUP представила модули памяти ELITE PLUS DDR5 с частот…
TEAMGROUP объявила о выпуске модулей памяти линейки ELITE PLUS DDR5. Модули получили совершенно новый диз…
SK Hynix анонсировала первые в мире 238-слойные чипы NAND…
Компания SK Hynix анонсировала первые в мире 238-слойные чипы NAND. 238-слойная микросхема TLC 4D NAND ем…
Samsung начинает разработку модулей памяти DDR5 емкостью 1 Т…
Компания Samsung начала разработку модулей памяти DDR5 емкостью 1 ТБ. Новая память разрабатывается для се…
XPG анонсирует оперативную память LANCER DDR5 5600 для новог…
XPG объявляет о выпуске новых модулей памяти XPG LANCER 5600 DDR5. Это первая память DDR5 с поддержкой AM…
G.Skill представила феноменальную оперативную память…
Сегодня компания G.Skill продемонстрировала настоящий потенциал оперативной памяти DDR5, которую длительн…
Оперативная память и SSD подорожают…
Примерно год назад наблюдался настоящий бум компьютеров — пользователи приобретали видеокарты по безумным…
Обзор Kingston FURY Beast DDR5-5600 (KF556C40BBK2-32). Тесты и разгон. Сравнение DDR5 4800 vs 5600 vs 6400 МГцОбзор Kingston FURY Beast DDR5-5600 (KF556C40BBK2-32). Тесты и разгон. Сравнение DDR5 4800 vs 5600 vs 6400 МГц
Обзор T-FORCE DELTA RGB DDR5-5600 (TDZFD416G4000HC16CDC01). Тест и разгон памятиОбзор T-FORCE DELTA RGB DDR5-5600 (TDZFD416G4000HC16CDC01). Тест и разгон памяти
Обзор Asgard Bragi V3 DDR4-3600 MHz CL14. Оперативная память Samsung B-DIE с АлиэкспрессОбзор Asgard Bragi V3 DDR4-3600 MHz CL14. Оперативная память Samsung B-DIE с Алиэкспресс
Обзор Asgard W2 RGB DDR4-3200 MHz 16GB. Тест оперативной памяти с АлиэкспрессОбзор Asgard W2 RGB DDR4-3200 MHz 16GB. Тест оперативной памяти с Алиэкспресс
Обзор Kingston FURY Beast DDR5-4800 (KF548C38BBK2-32). Тесты оперативной памяти, разгон и сравнениеОбзор Kingston FURY Beast DDR5-4800 (KF548C38BBK2-32). Тесты оперативной памяти, разгон и сравнение
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor