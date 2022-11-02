G.Skill представила феноменальную оперативную память

Сегодня компания G.Skill продемонстрировала настоящий потенциал оперативной памяти DDR5, которую длительное время ставили под вопрос многие пользователи. Дело в том, что когда в продажу поступили комплекты памяти с частотой в 5000 МГц, пользователи не особо были впечатлены, так как на самом деле DDR4 тоже продавалась на частоте 4400 МГц, так что в этом просто нет ничего удивительного. Дальше появились варианты DDR5 на 6000 МГц и 7500 МГц, что уже казалось более привлекательным решением. И сегодня компания G.Skill поставила невероятный рекорд — производитель разогнал память до отметки в 10000 МГц, что уже, вероятно, является внушительным шагом к революции на этом рынке. С такой частотой память предоставляет просто безумный потенциал, который можно использовать в любых сценариях.

Конечно, пока что это единственный вариант на рынке, но через пару лет подобная память будет стандартом и вот тогда можно будет переходить на DDR5. Тогда компьютер получит от двухканального режима и такой частоты безумный прирост производительности в софте и видеоиграх, можно будет говорить о эре DDR5 как о состоявшемся событии. Пока что такая память стоит безумных денег, она является скорее шоу-продуктом, чем реальным наименованием для продажи в ассортименте производителя. Но, конечно, достижение такой отметки — очень важная веха в развитии оперативной памяти на современном рынке. Стоит обязательно подождать, пока у каждого производителя будет такая же память.