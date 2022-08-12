G.Skill представила лучшую в истории оперативную память

Производитель премиальной памяти G.Skill предложит совершенно новую спецификацию DDR5 в рамках своего семейства Trident Z5 для процессоров AMD Ryzen 7000 с поддержкой EXPO. Судя по имеющейся у нас информации, похоже, что производитель модулей памяти предложит комплект с наименьшей задержкой в ​​диапазоне скоростей передачи 6 Гбит/сек для чипов Zen 4. Данный комплект памяти от G.Skill называется «F5-6000J3038F16G», и, судя по его названию, это модуль памяти с одной планкой, который работает на скорости передачи DDR5-6000 и имеет тайминги, оцененные в CL30-38-38-96. Для сравнения, набор с самой низкой задержкой, который вы можете получить с поддержкой XMP для платформы ЦП Intel, — это «F5-6000J3040F16G», который рассчитан на те же скорости DDR5-6000, но немного выше тайминги CL-30-40-40-96 делают его менее выгодным предложением. Ожидается, что оба модуля памяти будут рассчитаны на напряжение 1,35–1,45 В.

Модули памяти G.Skill Trident Z5 DDR5 будут поддерживать AMD EXPO (расширенные профили для разгона Ryzen) и будут совместимы с платами AMD серий X670E, X670 и B650(E). Также можно подтвердить, что эти модули будут оснащены микросхемами SK Hynix DDR5 DRAM, а также получат тот же контроллер PMIC (ИС управления питанием), что и остальные модули DDR5, поскольку это спецификация JEDEC. Буквально несколько дней назад мы сообщали, что память DDR5-6000 станет оптимальным решением для процессоров AMD Ryzen 7000 на базе архитектуры ядра Zen 4 с использованием технологии EXPO. Комплекты памяти DDR5-6000, оптимизированные для поддержки EXPO, обеспечат наилучшую производительность с наименьшей задержкой.