G.Skill представила новые модули памяти

2019-09-05, Автор - Ramil; Продукт - Trident Z Royal; [64]
Лидер в области оперативной памяти G.Skill добавила свою линейку два новых комплекта модулей со скоростью 4300 МГц и 4000 МГц.

Модули памяти относятся к линейке Trident Z Royal. Набор емкостью 64 Гб (8х8 Гб) обеспечивает тактовую частоту 4300 МГц на чипах Samsung, тайминги 19–19–19–39. Модули предназначены для рабочих станций, например этот комплект успешно прошел стресс-тест на материнской плате ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore с процессором Intel Core i9-9820X.

Другой комплект с частотой 4000 МГц (CL 16-18-18-38) с памятью 64 Гб (8х8 Гб). Пропускная способность в четырехканальном режиме превысила 101 Гб/с.

Набор Trident Z Royal будут доступны в 4 квартале 2019 года.

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