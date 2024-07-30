G.Skill представила новую память Trident Z5 Royal NEO

Сегодня компания G.Skill официально представила свои новые модули оперативной памяти из линейки Trident Z5 Royal NEO поколения DDR5 с ультранизкой задержкой и скоростью до 6000 MT/сек (не путать с МБ/сек). Стоит напомнить, что совсем недавно компания G.Skill уже анонсировала флагманские модули памяти DDR5-8000 в линейке Trident Z5 Royal NEO, которые готовы к работе с новейшими десктопными процессорами поколения AMD Ryzen 9000 на архитектуре Zen 5. А теперь компания предлагает модули памяти ещё и с ультранизкой задержкой, которые является идеальным выбором для энтузиастов и геймеров, использующих новейшую платформу на базе Zen 5.

Стоит отметить, что данная память поддерживает технологию AMD EXPO, которая предоставляет пользователям крайне простой разгон памяти в BIOS, в результате чего эти модули с низкими таймингами являются идеальным решением для энтузиастов и оверклокеров, которые хотят выполнять процесс разгона в автоматическом режиме. В этом направлении тайминги или задержка памяти являются ключевыми факторами для повышения производительности модулей ОЗУ и производитель вполне естественно постарался эти задержки снизить до разумного минимума. В результате потенциальный покупатель получает комплект памяти со стильным дизайном радиатора, крайне высокой скоростью обмена данными и низкими задержками. Для многих геймеров это настоящая мечта, но больше преимуществ получат в первую очередь оверклокеры и те, кто хотят ими стать.