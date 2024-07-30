G.Skill представила новую память Trident Z5 Royal NEO

Стоит отметить, что данная память поддерживает технологию AMD EXPO, которая предоставляет пользователям крайне простой разгон памяти в BIOS, в результате чего эти модули с низкими таймингами являются идеальным решением для энтузиастов и оверклокеров, которые хотят выполнять процесс разгона в автоматическом режиме. В этом направлении тайминги или задержка памяти являются ключевыми факторами для повышения производительности модулей ОЗУ и производитель вполне естественно постарался эти задержки снизить до разумного минимума. В результате потенциальный покупатель получает комплект памяти со стильным дизайном радиатора, крайне высокой скоростью обмена данными и низкими задержками. Для многих геймеров это настоящая мечта, но больше преимуществ получат в первую очередь оверклокеры и те, кто хотят ими стать.