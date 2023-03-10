G.Skill представила память Trident Z5 DDR5-8000 на 48 ГБ

Буквально на прошлой неделе компания Corsair представила свою новую оперативную память, открыв пользователям доступ к достаточно внушительному объёму оперативной памяти. Стоит отметить, что 24 и 48 ГБ в одной планке — безумный объём памяти на самом деле, который предоставляет возможность собирать действительно производительные рабочие станции. При этом конкуренты, что вполне ожидаемо, совершенно не отстают и демонстрируют желание выпускать даже более продвинутые комплекты памяти. Например, сегодня компания G.Skill официально представила свой новый комплект оперативной памяти, который состоит из двух планок по 24 ГБ. Соответственно, пользователь сразу получает 48 гигабайт оперативной памяти, чего хватит с запасом на много лет.

Правда, стоит отметить, что преимущество нового комплекта от G.Skill заключается не только в объёме, потому что для DDR5-памяти это в целом не так уж удивительно, сколько в возможности работать на частоте 8000 МГц прямо из коробки. Это очень достойный результат, потому что пользователь за счёт двухканального режима и такой высокой частоты получает заметный прирост в видеоиграх и при работе с различным софтом. Стоимость память при этом хотя и кажется высокой, но на самом деле это совершенно не так, потому что если посчитать стоимость каждого гигабайта, то на деле разница с памятью прошлого поколения не такая уж и внушительная. Так что настоятельно рекомендуем изучить этот вопрос — G.Skill делает очень качественную продукцию.