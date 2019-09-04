G.Skill выпускает наборы памяти DDR4-4300 CL19 и DDR4-4000 CL16

Компания G.SKILL International Enterprise Co., Ltd., производитель памяти и игровой периферии, представила спецификации высокочастотного набора памяти серии G.SKILL Trident Z Royal на DDR4-4300. МГц CL19-19-19-39 и DDR4-4000 МГц CL16-18-18-38, оба в наборе емкостью 64 ГБ (8x 8 ГБ) и 32 ГБ (4x8 ГБ). Необычные наборы памяти G.SKILL Trident Z Royal созданы с использованием высокопроизводительных компонентов Samsung B-die.

Превосходный выбор для задач, требующих как большой емкости, так и экстремальной скорости памяти, высокопроизводительный процессор DDR4-4300 МГц CL19-19-19-39 64 ГБ (8x 8 ГБ) показан на скриншоте стресс-теста ниже, проверенный на материнской плате ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore и процессор Intel Core i9-9820X. Это идеальное решение для памяти для создания мощной рабочей станции для различных рабочих нагрузок по созданию контента, включая 3D-рендеринг и мультимедийное редактирование.

В аналогичном стресс-тесте, показан набор памяти с малой задержкой 64 ГБ (8x8 ГБ) на тактовой частоте DDR4–4000 МГц, также проверенный на материнской плате ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore и процессор Intel Core i9-9820X. В соответствии с этой спецификацией и тестовой системой памяти пропускная способность чтения памяти на AIDA64 превышает скорость 101 ГБ / с в режиме четырехканальной памяти.

Память будут поддерживать новейшую версию Intel XMP 2.0 для простой настройки разгона и будут доступны во всем мире в 4 квартале 2019 года.