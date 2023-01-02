GALAX представила мощный блок питания HOF 1300W ATX 3.0

Если вы следите за новостями рынка компьютерных комплектующих, то слышали о компании GALAX — это китайский производитель, который выпускает достаточно дорогие и качественные компоненты для игровых и рабочих ПК. Например, на видеокарте именно этой компании недавно был поставлен рекорд по разгону видеокарты RTX 4090 — производитель просто делает акцент на крайне качественных компонентах, в результате чего получается отличный продукт. И теперь производитель решил выйти ещё и на рынок блоков питания, представив модель GALAX HOF 1300W ATX 3.0, созданную специально для видеокарт нового поколения. Данный блок питания, как вы могли догадаться из названия, обладает мощностью в 1300 Вт, чего хватит для работы с любой видеокартой и процессором.

При этом в комплекте с блоком питания идёт сразу два кабеля с подключением на 16 пин, что необходимо для подключения топовых видеокарт нового поколения. Пока что у нас нет никакой информации о тестах или производительности блока питания, да и в Китае немного другое отношение к коэффициенту полезного действия, но модель выглядит очень привлекательно. Да и GALAX HOF 1300W ATX 3.0 выполнен в белом цвете, что большая редкость на рынке компьютерных комплектующих, что лишний раз привлекает внимание аудитории. Вопрос в стоимости — сейчас блок питания можно купить только на рынке Китая, что, безусловно, имеет определённые негативные моменты. Придётся подождать, пока блок питания доберётся до нашего рынка.