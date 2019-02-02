GIGABYTE GeForce RTX 2070 Gaming OC White 8G выпустили в продажу

Официально представлена новая видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 2070 Gaming OC White 8G, у которой помимо длинного названия есть определенные особенности и преимущества. Начнем с того, что видеокарта выполнена в белом корпусе — кожух охлаждения выглядит максимально необычно и если вы хотите получить от сборки компьютера максимум удовольствия. Конечно, для белой видеокарты нужно приобрести подобного цвета корпус, чтобы все это выглядело более гармонично, но в целом продукт очень крутой. Белых видеокарт на рынке очень мало и это будет ярким примером того, как можно выделиться на фоне остальных. Стоимость продукта пока что не называется, но есть ощущение, что это довольно доступная модель в своем классе. Ждем официальной стоимости.