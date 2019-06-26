GIGABYTE X570 Aorus Master для процессоров Ryzen

Представлена новая материнская плата GIGABYTE X570 Aorus Master, которая выглядит очень привлекательно не только в плане внешности, но и в плане характеристик. Это довольно продуманный вариант для процессоров AMD Ryzen, который позволит вам гнать свой процессор и получать более высокие тактовые частоты. Не могу сказать, что это прямо удивительно, так как аналоги на рынке уже есть в достаточном количестве, но если вы хотите нечто более стильное или вам просто нравится продукция этой компании, то самое время отправляться в магазины и искать новинку там. За свои деньги это крутое решение, которое отлично справляется с поставленными задачами и позволяет делать все то, что вы хотите от своего компьютера. Ждем официального релиза.