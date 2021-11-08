GIGABYTE Z690 AORUS бьет рекорды разгона двойной частоты 8 ГГц

GIGABYTE Technology, один из ведущих мировых производителей материнских плат, видеокарт и аппаратных решений, объявляет о выпуске материнской платы Z690 AORUS TACHYON с процессором Intel Core i9 12900K последнего поколения 12-го поколения и системой рассеивания тепла жидким азотом LN2, установившей мировые рекорды разгона среди двух устройств 8 ГГц, что составляет 8000 МГц для процессора i9-12900K и 8300 МГц для памяти DDR5. Материнская плата GIGABYTE Z690 AORUS TACHYON, разработанная всемирно известным оверклокером, оснащена множеством функций исключительно для экстремальных оверклокеров, которые обещают более высокие результаты при более простом использовании, устанавливая лидирующую роль GIGABYTE в разгоне материнских плат Z690.

Компания GIGABYTE продемонстрировала свою решимость вернуться к славе разгона, выпустив материнскую плату Z590 AORUS TACHYON, а выпуск Z690 AORUS TACHYON еще раз подтвердил продолжение опыта GIGABYTE в области разгона материнских плат». сказал Джексон Хсу, директор отдела разработки продуктов GIGABYTE Channel Solutions. «Z690 AORUS TACHYON доказывает сильную научно-исследовательскую мощь GIGABYTE в области разгона LN2 благодаря установленным мировым рекордам. Мы определенно будем использовать Z690 AORUS TACHYON для повышения производительности разгона и не можем дождаться, чтобы увидеть, как оверклокеры по всему миру используют эту материнскую плату, чтобы добиться большего успеха.

Комментарии и отзывы GIGABYTE Z690 AORUS
MSI представляет новейшие материнские платы Z690…
MSI представляет новейшие материнские платы Z690Сегодня компания MSI представила новейшие материнские платы серии Z690. Все материнские платы MSI Z690 по…
Biostar представила материнскую плату Z590A-SILVER…
Biostar представила материнскую плату Z590A-SILVERBiostar представила материнскую плату Z590A-SILVER с современными функциями. …
GIGABYTE выпускает новейшие материнские платы Z690 AORUS…
GIGABYTE выпускает новейшие материнские платы Z690 AORUSКомпания GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, ведущий производитель материнских плат, видеокарт и аппаратных реше…
Появилась информация о ценах на материнские платы серии Giga…
Появилась информация о ценах на материнские платы серии GigaСегодня просочилась информация о ценах на будущие материнские платы Gigabyte Z690. Цены на семь материнск…
Biostar показала новейшую серию материнских плат intel Z690…
Biostar показала новейшую серию материнских плат intel Z690Компания BIOSTAR, ведущий производитель материнских плат, видеокарт и устройств хранения данных, анонсиро…
Утечка первых материнских плат MSI Intel Z690…
Утечка первых материнских плат MSI Intel Z690До сих пор все информация о материнских платах на базе Intel Z690 была засекречена, но теперь мы можем вз…
Новая материнская плата EK-Quantum MSI MPG Z690 Carbon EK X …
Новая материнская плата EK-Quantum MSI MPG Z690 Carbon EK X EK, производитель оборудования с жидкостным охлаждением премиум-класса, и MSI, ведущий игровой бренд в ми…
GIGABYTE Z690 AORUS бьет рекорды разгона двойной частоты 8 Г…
GIGABYTE Z690 AORUS бьет рекорды разгона двойной частоты 8 ГGIGABYTE Technology, один из ведущих мировых производителей материнских плат, видеокарт и аппаратных реше…
Обзор ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI. Материнская плата для игровой системыОбзор ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI. Материнская плата для игровой системы
Обзор ASUS ROG STRIX H470-I Gaming. Лучшая mini-ITX на чипсете H470Обзор ASUS ROG STRIX H470-I Gaming. Лучшая mini-ITX на чипсете H470
Обзор ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI. Высокий уровень быстродействия в типоразмере mini-ITXОбзор ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI. Высокий уровень быстродействия в типоразмере mini-ITX
Обзор ASRock Z590 PG Velocita. Лучшая материнская плата для игр 2021Обзор ASRock Z590 PG Velocita. Лучшая материнская плата для игр 2021
Обзор MSI MAG B560M MORTAR WIFI. Тесты материнской платыОбзор MSI MAG B560M MORTAR WIFI. Тесты материнской платы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor