GIGABYTE Z690 AORUS бьет рекорды разгона двойной частоты 8 ГГц

GIGABYTE Technology, один из ведущих мировых производителей материнских плат, видеокарт и аппаратных решений, объявляет о выпуске материнской платы Z690 AORUS TACHYON с процессором Intel Core i9 12900K последнего поколения 12-го поколения и системой рассеивания тепла жидким азотом LN2, установившей мировые рекорды разгона среди двух устройств 8 ГГц, что составляет 8000 МГц для процессора i9-12900K и 8300 МГц для памяти DDR5. Материнская плата GIGABYTE Z690 AORUS TACHYON, разработанная всемирно известным оверклокером, оснащена множеством функций исключительно для экстремальных оверклокеров, которые обещают более высокие результаты при более простом использовании, устанавливая лидирующую роль GIGABYTE в разгоне материнских плат Z690.

Компания GIGABYTE продемонстрировала свою решимость вернуться к славе разгона, выпустив материнскую плату Z590 AORUS TACHYON, а выпуск Z690 AORUS TACHYON еще раз подтвердил продолжение опыта GIGABYTE в области разгона материнских плат». сказал Джексон Хсу, директор отдела разработки продуктов GIGABYTE Channel Solutions. «Z690 AORUS TACHYON доказывает сильную научно-исследовательскую мощь GIGABYTE в области разгона LN2 благодаря установленным мировым рекордам. Мы определенно будем использовать Z690 AORUS TACHYON для повышения производительности разгона и не можем дождаться, чтобы увидеть, как оверклокеры по всему миру используют эту материнскую плату, чтобы добиться большего успеха.