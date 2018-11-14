GIGABYTE показала X299 Aorus Master,

Компания GIGABYTE официально представила свою материнскую плату X299 Aorus Master, которая подойдет для разгона вашего процессора. Чипсет у новинки, как вы кже могли догадаться, Intel X299, заявлена поддержка процессоров Skylake-X Refresh. Модель отличается от остальных материнских плат на рынке с этим же чипсетом более продвинутой система цепей питания, радиатором для накопителя формата M.2 и красивой подсветкой. Конечно, данная модель предназначена для тех, кто хочет получить от своего процессора максимум производительности при разгоне, плюс радиатор для SSD позволяет не переживать о перегреве и прочих неприятностях. Стоимость новинки нам пока что не известна, но это явно не самая доступная плата на рынке. Будем ждать ее появления на отечественном рынке.