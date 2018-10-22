GIGABYTE показала плату Z390 Aorus Xtreme

Компания GIGABYTE официально анонсировала свою новую материнскую плату Z390 Aorus Xtreme, которая является флагманской моделью от этого производителя. Начнем с того, что плата выглядит очень привлекательно — дизайнеры добавили светодиодную подсветку везде, где только можно было. На боковых гранях платы, на кожухе декоративном над портами расширения, на северном мосту, PCI-E портах и звуковой карте. Помимо этого, текстолит здесь выполнен в черном цвете, что тоже помогает привлечь внимание пользователя. На дизайне ничего не закончилось — здесь самое продвинутое железо и самые качественные комплектующие, да и в целом плата собрана хорошо. Не зря же это флагманская модель, за которую попросят приличное количество денег. Будем надеяться, что у этого же бренда будут чуть более доступные варианты.