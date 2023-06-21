GIGABYTE представила RTX 4070 Ti AORUS Xtreme WaterForce с водоблоком

GIGABYTE представила видеокарты с жидкостным охлаждением на основе стандартной модели GeForce RTX 4070 Ti — это вариант для тех, кто хочет выжать максимум из этого графического процессора. Стоит отметить, что производитель учитывает потребности как приверженцев самостоятельно собирать системы с жидкостным охлаждением, так и тех, кто предпочитает приобретать готовые решения. Для этого представленная модель RTX 4070 Ti AORUS Xtreme WaterForce реализована в двух вариантах — первый позволяет подключить видеокарту в контур кастомной системы охлаждения, а второй является закрытым решением. Также в компании отметили, что видеокарта AORUS Xtreme WaterForce WB использует водоблок из никелированной меди, специально разработанный для конкретной печатной платы с акриловой верхней крышкой и виниловыми наклейками.

Акриловая крышка украшена RGB-светодиодами, так что это решение ещё и светится. Важно отметить, что эта видеокарта (в любом из исполнений) полностью основана на жидкостном охлаждении в отличие от некоторых других моделей на рынке с гибридным воздушно-жидкостным охлаждением. К сожалению, пока что стоимость новинки никто не называет, но есть ощущение, что это будет достаточно дорогое удовольствие для тех, кто хочет получить действительно лучшее из лучшего. С другой стороны, какой смысл платить цену RTX 4080 за RTX 4070 Ti, пусть и с очень хорошим охлаждением? Производительность же от этого всё равно сильно не вырастет, максимум на несколько процентов.
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