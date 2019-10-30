GIGABYTE представила видеокарты GeForce GTX 16 Super

2019-10-30, Автор - Влад Волошин; Продукт - GIGABYTE GeForce GTX 16 Super; [103]
Компания GIGABYTE официально представила четыре новые модели видеокарт линейки GeForce GTX 16 Super, которые прямо из коробки идут с разгоном. Это позволяет вам не думать о том, что видеокарта будет слишком слабой для запуска чего-либо или проиграет конкурентам в плане производительности. Нет, у видеокарт довольно неплохой разгон, они отлично справляются с поставленными задачами и позволяют вам не переживать о перегреве. При этом, стоимость новинок достаточно низкая. Эта линейке изначально задумывалась как доступный вариант видеокарт, так что если у вас нет денег на более мощную модель и хочется при этом получить достаточно высокую производительность в играх, то стоит обратить внимание на новинки GIGABYTE GeForce GTX 16 Super.


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