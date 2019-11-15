GIGABYTE представляет графическую карту AORUS Radeon RX 5700 XT

Компания GIGABYTE объявила о выпуске AORUS Radeon RX 5700 XT 8G, построенного на 7-нм процессорной технологии 2-го поколения с архитектурой RDNA. AORUS Radeon RX 5700 XT оснащен системой охлаждения WINDFORCE 3x с чередующимися вращающимися вентиляторами, 6 медными тепловыми трубками с прямым касанием для графического процессора, переключателем BIOS для тишины, RGB Fusion 2.0, защитной металлической задней панелью, сертифицированными GIGABYTE сверхпрочными материалами и поддерживает 6 дисплеев одновременно, геймеры могут испытывать высочайшую производительность вычислений и превосходную эстетику слаженного рабочего состояния.

Принцип охлаждения системы GIGABYTE WINDFORCE заключается не только в поддержании более низких температур графического процессора, но в отличие от тепловых решений других брендов, GIGABYTE позволяет пользователям снижать температуру компонентов, таких как VRAM и MOSFET, для увеличения срока службы. Видеокарты GIGABYTE являются хорошим выбором для геймеров и обеспечивают надежную и мощную производительность.