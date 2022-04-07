GIGABYTE выпустила промышленные материнские платы для чипсетов AMD WRX80 и Intel W680

GIGABYTE Technology, лидер в области высокопроизводительных комплектующих и рабочих станций, объявила сегодня о выпуске новой материнской платы корпоративного класса MC62-G41 для процессоров AMD Ryzen Threadripper PRO 3000WX и следующего поколения, а также еще одной платы для платформы Intel MW34-SP0, с такими функциями, как поддержка памяти ECC для процессоров Intel Core 12-го поколения. Обе платформы обеспечат высокий уровень производительности, доступности и безопасности для профессиональных рабочих станций.

AMD недавно представила процессоры нового поколения для рабочих станций AMD Ryzen Threadripper PRO. Для этой новой серии процессоров GIGABYTE выпустила плату MC62-G41 с использованием платформы WRX80, которая также обратно совместима с процессорами AMD Ryzen Threadripper PRO 3000 серии WX. Чипсет WRX80 поддерживает процессоры до 64 ядер и 128 потоков, а также 8-канальную память (ECC/без ECC) DDR4-3200 и 128 линий PCIe 4.0.

MC62-G41 создан для экстремальной производительности, в то же время он экономичен по бюджету и может масштабироваться для рабочих нагрузок. Поддерживаются все процессоры Threadripper Pro 3000WX следующего поколения. Плата также имеет несколько вариантов подключения для хранения, в дополнение к типичным портам SATA есть три порта SlimSAS, которые поддерживают диски Gen4 NVMe и SATA, и два слота M.2 NVMe (Gen4). На задней панели ввода-вывода находятся шесть портов USB 3.2 2-го поколения для подключения устройств или быстрой передачи данных, а также порты LAN. Еще одной востребованной корпоративной функцией является ASPEED AST2600 (BMC), который оптимизирует производительность и повышает безопасность.

Intel произвела фурор, выпустив процессоры Intel Core 12-го поколения в конце 2021 года. Новые процессоры конкурентоспособны, а набор микросхем Intel W680 позволяет использовать потребительские процессоры на уровне предприятия. Как более ориентированный на потребителя процессор, он имеет двухканальную память, поддерживающую до 128 ГБ памяти DDR4. MW34-SP0 добавляет дополнительные функции для расширения линейки процессоров Intel Core, которые обычно предназначены для корпоративных приложений, включая рабочие станции.