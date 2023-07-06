GMNG представила необычную игровую мышку XM003

Сегодня GMNG официально представила новую игровую мышку XM003, которая может похвастаться шикарным датчиком с разрешением до 32 000 DPI. Стоит отметить, что при помощи фирменного программного обеспечения пользователи могут настраивать нужное разрешение сенсора в довольно широком диапазоне — речь о 1200/3600/6400/8000/16000/24000/32000 DPI. Кроме того, потенциальный покупатель получает возможность настраивать частоту опроса мышки — имеются частоты в 125, 250, 500 и 1000 Гц. В результате с мышкой комфортно играть как в соревновательные шутеры, так и в инди-игры, которые не требуют такой высокой частоты опроса. Но главное преимущество мышки GMNG XM003 в наличии дополнительных настраиваемых кнопок с поддержкой 10 режимов подсветки — это выглядит просто шикарно.

На данные кнопки пользователь может назначить дополнительные действия, записать макросы и выбрать подходящий стиль оформления подсветки, чтобы проще определять необходимые кнопки. Но на самом деле это мечта не только тех, кто играет в игры, потому что производитель продумал множество деталей и в конечном итоге GMNG XM003 является ещё и достаточно достойным офисным решением — четыре боковые кнопки позволяют быстро переходить в «Мой компьютер», переходить на рабочий стол или пролистывать страницы документа. Данная модель уже поступила в продажу и, вероятно, будет пользоваться повышенным спросом, потому что это действительно шикарное игровое решение с адекватной ценой.