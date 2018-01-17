GPD Win 2 выйдет в мае

В мае этого года планируется релиз компактного компьютера GPD Win 2, который так интересен пользователям из сети. Дело в том, что на этот компактный компьютер для игр собирали деньги на проекте Indiegogo, там достаточно много активности наблюдалось и, в итоге, деньги были собраны. Компактный компьютер позиционируется как идеальное решение для настольных игр - вы сможете играть в ту же GTA 5 на данном устройстве, радоваться качеству картинки и производительности. Однако, есть ощущение, что на деле компьютер не позволит запускать столь тяжелые проекты и превратится в игрушку для гика, который вместо смартфона таскает в кармане вот такую приставку и играет в какие-то казуальные игры на ней. Ждем релиза и первых тестов, тогда можно будет поговорить о возможностях GPD Win 2 и его производительности в игровых проектах.