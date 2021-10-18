GT Racer 4-х осевой гоночный симулятор для полного погружения

Команда разработчиков из Kickstarter представила 4-х осевой гоночный симулятор для полного погружения GT Racer. Разработчики представляют публике GT Racer как гоночный симулятор, стирающий грань между игрой и реальностью, заставляя вас вступить на гоночную трассу, более захватывающую, чем все, что вы когда-либо испытывали. Когда вы мчитесь по трассе, проезжая мимо машин со всех сторон и нажимая педаль газа до упора, вы почувствуете прилив сил. Спросите любого опытного гонщика, и все они скажут вам одно и то же. На трассе вы чувствуете то, чего никогда не почувствовали бы больше нигде.

Реалистичная тактильная обратная связь и обнаружение движения, в которых используются продвинутые алгоритмы, выходящие за рамки базовых пакетов вибраций, встроенных в другие игры. Он также имеет тактильную обратную связь благодаря возможности двух боковых, точечных вибраций с использованием точной обратной связи в игре на основе телеметрической информации автомобиля для имитации неровностей дороги, текстуры дороги, вибрации, переключения передач, столкновений, горизонтальных трений и неровностей. Это не просто игровая установка, а интеллектуальный гоночный симулятор, который может давать обратную связь в зависимости от вашей скорости, движения и гоночной среды.
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