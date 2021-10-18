GT Racer 4-х осевой гоночный симулятор для полного погружения

Реалистичная тактильная обратная связь и обнаружение движения, в которых используются продвинутые алгоритмы, выходящие за рамки базовых пакетов вибраций, встроенных в другие игры. Он также имеет тактильную обратную связь благодаря возможности двух боковых, точечных вибраций с использованием точной обратной связи в игре на основе телеметрической информации автомобиля для имитации неровностей дороги, текстуры дороги, вибрации, переключения передач, столкновений, горизонтальных трений и неровностей. Это не просто игровая установка, а интеллектуальный гоночный симулятор, который может давать обратную связь в зависимости от вашей скорости, движения и гоночной среды.