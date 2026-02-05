Overwatch 2 переименовали в... Overwatch

Несмотря на успех первой части серии, Overwatch 2 пережила непростой период. Отзывы в Steam «D основном отрицательные», при этом только 34% рецензий носят положительный характер. И, похоже, Blizzard намерена изменить эту ситуацию — в рамках одного из нескольких показов, запланированных на начало февраля, разработчики объявили, что Overwatch 2 снова станет просто Overwatch и, что куда важнее, получит ряд изменений, призванных сделать игровой процесс более динамичным и привлечь новую аудиторию.

Переименование сопровождается переработкой структуры игры — Overwatch переходит на систему ежегодного сюжетного цикла, который официально стартует с новым первым сезоном 10 февраля. История будет развиваться на протяжении 6 сезонов в течение года, после чего в следующем году начнётся новая сюжетная арка с очередного первого сезона. Первый сезон обновлённой версии получил название Reign of Talon — завязка сюжета была представлена в виде анимированного синематика в начале специального выпуска Overwatch Spotlight на YouTube, а дальнейшее развитие истории будет подаваться через внутриигровые события, анимированные трейлеры героев, короткие рассказы и комиксы, которые будут выходить в течение года. Blizzard также объявила о добавлении 10 новых персонажей и полностью новой системе классов, что, в теории, позволит заинтересовать как старую аудиторию, так и тех, кто ранее никогда в эту игру не играл. Но, конечно, это всё лишь на бумаге.