Overwatch 2 переименовали в... Overwatch

Несмотря на успех первой части серии, Overwatch 2 пережила непростой период. Отзывы в Steam «D основном отрицательные», при этом только 34% рецензий носят положительный характер. И, похоже, Blizzard намерена изменить эту ситуацию — в рамках одного из нескольких показов, запланированных на начало февраля, разработчики объявили, что Overwatch 2 снова станет просто Overwatch и, что куда важнее, получит ряд изменений, призванных сделать игровой процесс более динамичным и привлечь новую аудиторию.

Переименование сопровождается переработкой структуры игры — Overwatch переходит на систему ежегодного сюжетного цикла, который официально стартует с новым первым сезоном 10 февраля. История будет развиваться на протяжении 6 сезонов в течение года, после чего в следующем году начнётся новая сюжетная арка с очередного первого сезона. Первый сезон обновлённой версии получил название Reign of Talon — завязка сюжета была представлена в виде анимированного синематика в начале специального выпуска Overwatch Spotlight на YouTube, а дальнейшее развитие истории будет подаваться через внутриигровые события, анимированные трейлеры героев, короткие рассказы и комиксы, которые будут выходить в течение года. Blizzard также объявила о добавлении 10 новых персонажей и полностью новой системе классов, что, в теории, позволит заинтересовать как старую аудиторию, так и тех, кто ранее никогда в эту игру не играл. Но, конечно, это всё лишь на бумаге.
В Epic Games не хотят помечать игры, созданные с ИИ…
Использование генеративных ИИ-инструментов в разработке игр уже давно вызывает серьёзные споры в индустри…
Игра R-Type Dimensions III выйдет в мае на актуальных платфо…
Компания ININ Games официально объявила о выпуске полной версии игры для Nintendo Switch 2 на картридже, …
Escape from Tarkov выйдет на консолях…
Escape from Tarkov наконец-то вышла в Steam в версии 1.0, к которой игроки шли много лет. В честь релиза …
Прокачай Свою Команду до ПРО-Уровня: Секреты Тренировок, о К…
Переход от группы талантливых игроков к слаженной команде происходит в горниле тренировочного процесса…
В Armored Warfare завезли легендарные машины…
В Armored Warfare вышло грандиозное обновление, представляющее новый класс техники – легендарные машины. …
CD Projekt RED продала магазин игр GOG…
Платформа GOG официально отделяется от CD Projekt RED — игровой компании, которая запустила ориентированн…
Разработчики PUBG представили совершенно новую игру…
Вчера был представлен PUBG: Black Budget — новый PvPvE-шутер extraction-формата во вселенной PUBG от Kraf…
Borderlands 4 для Nintendo Switch 2 поставили на паузу…
Разработка версии Borderlands 4 для Nintendo Switch 2 поставлена на паузу, о чём сообщил представитель Ta…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor