Гаджет от Xiaomi служит Powerbank, фонариком и ручкой для пакетов

Несмотря на невероятное количество гаджетов, уже присутствующих в магазине Xiaomi Youpin, технологический гигант всегда способен производить что-то новое и инновационное благодаря сотрудничеству с различными китайскими суббрендами.

Гаджет Youle Life LOVExtend представляет собой смесь трех различных устройств: power bank, фонарик и крючок для упрощения транспортировки сумок. Функции power bank поставляется с высококачественной внутренней литий-ионной батареей на 3000 мАч (класс-А). Максимальные выходы и входы составляют 5 Вт, в частности 5 В и 1 А. Существует также защита от перегрузки.

Этот блок питания также имеет сферический отражатель со светодиодом 150MA внутри. Расстояние покрытия составляет около одного метра, а мощность освещения 30LX.

Фактически, у LOVExtend есть своего рода дверь, внутри которой мы можем расположить ручки сумки для более легкой и менее болезненной транспортировки в случае большого веса. Эта функция была специально разработана для пожилых людей, которые, испытывают большие трудности при ношении тяжелых сумок. Максимальный вес, поддерживаемый гаджетом - 10 кг. Youle Life LOVExtend имеет диаметр 3 см, длину 10,3 см и доступен в зеленом, сером и черном цвете за 49 юаней (примерно 450 рублей).