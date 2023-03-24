Gainward представила Panther RTX 4080

Сегодня компания Gainward официально представила свою новую серию видеокарт Panther для моделей RTX 4080 и RTX 4070 Ti, которая точно понравится геймерам, которые давно хотели себе производительное решение за адекватные деньги. Дело в том, что производитель в лице Gainward решил сделать данную серию видеокарт достаточно простой в визуальном плане, то есть здесь нет ненужных декоративных элементов, которые многих пользователей просто раздражают, плюс лаконичный дизайн позволяет интегрировать видеокарту в любую систему и новинка там будет выглядеть достаточно уместно. На самом деле это очень важный момент, потому что часто геймеры из-за особенностей дизайна видеокарты вынуждены работать с тем, что есть, а не с тем, что нравится.

При этом производитель делает особый акцент на производительности своих новых видеокарт — их оснаслити собственными вентиляторами Cyclone Fan, которые обладают внушительной эффективностью при создании мощного потока воздуха. Это очень важный момент, потому что видеокарты нового поколения обладают внушительным запасом прочности для разгона и пользователи явно захотят выжать из них максимум, но при этом нужно понимать, что производительность напрямую связана с температурным режимом. Отличные новости для аудитории, которая давно хотела себе производительную видеокарту нового поколения по адекватной цене — совсем скоро новинки можно будет найти на популярных маркетплейсах и наслаждаться любимыми играми.
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