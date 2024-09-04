Gainward представила компактные видеокарты серии GeForce RTX 40 SUPER

Сегодня компания Gainward официально представила свои новые видеокары серии Python III на базе флагманской архитектуры GeForce RTX 40 SUPER и, что самое приятное, в крайне компактном корпусе, что позволит размещать данные модели в очень компактных системах форм-фактора Small Form Factor (или SFF). Собственно, в арсенале производителя имеются видеокарты GeForce RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER, RTX 4070 SUPER с размерами 294x116x49,5 мм, так что разместить их в стильных и не занимающих много места корпусах действительно не составит труда. И, конечно, это разрушает известный миф о том, что видеокарта с большой производительностью обязательно должна быть огромной и занимать два-три слота внутри корпуса компьютера.

Данные новинки ничем не уступают своим исполинским собратьям по линейке в плане мощности — отличная новость на случай, если вы решили собрать небольшой ПК для работы или игр. Дело в том, что такого рода кейсы отлично смотрятся в гостиной, например, заменяя собой игровую консоль. Только с такой видеокартой играть на большом телевизоре вы сможете с куда более приятной графикой. Кроме того, небольшие компьютеры не занимают так уж много места на рабочем столе, что тоже важно, если у вас нет пространства ставить стол шириной в 2 метра. И, что самое интересное, модели отлично охлаждаются, они не шумят и не потребляют много энергии, так что стоит к ним обязательно присмотреться. Особенно в том случае, если огромный пыльный ПК на столе вы в ближайшем будущем собирать не хотите.