Gainward представила компактные видеокарты серии GeForce RTX 40 SUPER

Данные новинки ничем не уступают своим исполинским собратьям по линейке в плане мощности — отличная новость на случай, если вы решили собрать небольшой ПК для работы или игр. Дело в том, что такого рода кейсы отлично смотрятся в гостиной, например, заменяя собой игровую консоль. Только с такой видеокартой играть на большом телевизоре вы сможете с куда более приятной графикой. Кроме того, небольшие компьютеры не занимают так уж много места на рабочем столе, что тоже важно, если у вас нет пространства ставить стол шириной в 2 метра. И, что самое интересное, модели отлично охлаждаются, они не шумят и не потребляют много энергии, так что стоит к ним обязательно присмотреться. Особенно в том случае, если огромный пыльный ПК на столе вы в ближайшем будущем собирать не хотите.