Gainward представила сразу три видеокарты RTX 4070

Сегодня компания Gainward, которая является одним из ведущих производителей видеокарт в мире, официально представила свои новейшие видеокарты из линейки RTX 4070 — Phoenix, Panther и Ghost.

RTX 4070 Phoenix

Данная видеокарта в первую очередь привлекает внимание аудитории геймеров своим дизайном с геометрическими узорами на декоративном кожухе системы охлаждения. Кроме того, потенциальный покупатель получает весьма приличную ARGB-подсветку, которая отлично вписывается в любую сборку как для видеоигр, так и для работы. Кроме того, модель поддерживает технологию Auto Sync, которая позволяет синхронизировать подсветку со всеми компонентами в системе. И, конечно, производитель позаботился о том, чтобы охлаждение здесь тоже было на очень высоком уровне, установив фирменные вентиляторы Cyclone Fan.



RTX 4070 Panther

Впрочем, если пользователю не очень нравится обилие подсветки и декоративных элементов, то есть и более строгая видеокарта из линейки Panther, которая создана для поклонников эстетики и простоты. Впрочем, внешний вид на производительности никак не сказался — модель тоже оборудована фирменными вентиляторами и внушительным радиатором, при этом компактные размеры позволяют втиснуть модель даже в достаточно компактный корпус без каких-либо трудностей.



RTX 4070 Ghost

Модель RTX 4070 Ghost привлекает внимание аудитории двумя эффективными вентиляторами по 95 миллиметров с эффективной системой охлаждения, приятной RGB-подсветкой и приятным кожухом. Отличный теплоотвод, тихая работа в закрытом корпусе и производительность в играх — что ещё нужно для повседневной жизни.

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