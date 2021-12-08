Galax GeForce RTX 2060 12GB 1-Click OC получила заводской разгон

Компания Galax представила свой вариант новенькой видеокарты GeForce RTX 2060 12GB, которая получила название GeForce RTX 2060 12GB 1-Click OC. В некоторых странах новинка выйдет под брендом KFA2. Напомним, что карта основан на чипе Turing c 2176 ядрами CUDA и может похвастаться частотой GPU 1695 МГц в режиме Boost, в то время как референсное значение составляет 1650 МГц. Посредством фирменной программы частота можно увеличить до 1710 МГц. Также отметим систему охлаждения с двумя 90-мм вентиляторами и теплопроводящими трубками, имеющими прямой контакт с графическим процессором. Цена и дата начала продаж новинки пока не сообщаются.