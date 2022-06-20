Galax представила видеокарту GeForce RTX 3060 в необычном дизайне Vegetable Tales

Дизайн для видеокарты был разработан японским художником под псевдонимом PonkichiM. На модель нанесено изображение «собачки пекинской капусты». Новинка основана на RTX 3060 Boomstar OC с разогнанным графическим процессором до частоты 1837 МГц. Есть два 8-контактных разъема питания.
К RTX 3060 Vegetable Tales также прилагается ряд аксессуаров для поклонников Vegetable Tales. Есть коврик для мыши, акриловый держатель для телефона и так другие. Новинка доступна для предзаказа по цене 3099 юаней (461 долларов). О выходе новинки на мировой рынок не сообщается.