Galax представила видеокарту GeForce RTX 3060 в необычном дизайне Vegetable Tales

Galax, Dodowo и Bemoe объединились для выпуска уникальной видеокарты RTX 3060 для фанатов Vegetable Tales.

Дизайн для видеокарты был разработан японским художником под псевдонимом PonkichiM. На модель нанесено изображение «собачки пекинской капусты». Новинка основана на RTX 3060 Boomstar OC с разогнанным графическим процессором до частоты 1837 МГц. Есть два 8-контактных разъема питания.

К RTX 3060 Vegetable Tales также прилагается ряд аксессуаров для поклонников Vegetable Tales. Есть коврик для мыши, акриловый держатель для телефона и так другие. Новинка доступна для предзаказа по цене 3099 юаней (461 долларов). О выходе новинки на мировой рынок не сообщается.