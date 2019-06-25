Galaxy Note 10 выйдет вовремя

В сети началась некая волна паники относительно того, что компания Samsung не смогла вовремя выпустить в продажу Galaxy Fold и сейчас активно занимается устранением проблемы. Вот только совсем скоро должны показать смартфон Galaxy Note 10, которого многие ждут, и пользователи переживают, что компания занята другим процессом и не сможет вовремя выпустит качественное устройство. Официального ответа не было, но есть информация от инсайдеров о том, что проблем с Galaxy Note 10 не будет. Инженеры компании активно работают над тем, чтобы выпустить крутое решение и у них пока что нет никаких причин, чтобы откладывать свою презентацию. Остается лишь надеяться, что в итоге все получится так же хорошо, как нам обещают. Иначе это будет провал.