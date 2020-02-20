Galaxy Tab A 8.4 2020 новый бюджетный планшет от Samsung

В базе данных Google Play Console засветился новый планшет компаний Samsung с названием Galaxy Tab A 8.4 2020.

Бюджетная новинка Samsung Galaxy Tab A 8.4 2020 получит 8.4 дюймовый дисплей с разрешением 1920х1200 пикселей. За производительность планшета будет отвечать фирменный процессор Exynos 7904 с двумя ядрами ARM Cortex-A73 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и шестью ядрами ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,6 ГГц в паре 3 ГБ ОЗУ и 32/64 ГБ ПЗУ.

Также в базе данных указано что новинка будет работать на операционной системе Android 9 Pie. Больше к сожалению подробностей о новинке нет.