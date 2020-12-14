Galaxy Tab M62 может стать первым планшетом в серии Galaxy M

Компания Samsung работает над устройством с названием Galaxy M62. Судя по названию, это устройство считалось смартфоном среднего класса. Но теперь новы утечки в сети, показывают, что это планшет.

Серия Galaxy M - это эксклюзивная онлайн-линейка устройств Samsung с ограниченной офлайн-доступностью. Пока что все устройства этой серии были смартфонами начального, бюджетного и среднего уровня. Следовательно, Galaxy M62 с номером модели SM-M625F также должен был стать телефоном. Но оказывается, что это будет первый планшет в серии Galaxy M.

Это планшет будет официально называться Galaxy Tab M62. Но к сожалению, об этом продукте ничего не известно, за исключением того факта, что он будет компактным по размеру и будет доступен с объемом памяти 256 ГБ.
Комментарии и отзывы Galaxy Tab M62 может стать первым планшетом в серии Galaxy M
Обзоры:
Обзор Prestigio SmartKids Max (2020). Детский планшетОбзор Prestigio SmartKids Max (2020). Детский планшет
Лучший планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 128GbЛучший планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 128Gb
Лучший графический планшет. HUION H640PЛучший графический планшет. HUION H640P
Новости:
Новые планшеты Apple получат 5G

Хотя сложно превзойти ту волну обсуждений, которую Apple произвела в этом году со своим M1 Silicon, линей...
Обзор Prestigio SmartKids Max (2020). Детский планшет

Планшеты и смартфоны сейчас используются детьми не только для игр и развлечений, но и вовлечения в учебны...
Обновленный планшет EVE V получил 4К-дисплей и CPU Intel Tiger Lake

Сетевые источники сообщили об анонсе второго поколения планшета EVE V, который появится в продаже в следу...
Обзор Edifier GM6. Наушники TWS для игр с aptXОбзор Edifier GM6. Наушники TWS для игр с aptX
Обзор HARPER PSL-025. Яркая и громкая портативная колонкаОбзор HARPER PSL-025. Яркая и громкая портативная колонка
Обзор ORICO BTA-408. Адаптер Bluetooth для ПКОбзор ORICO BTA-408. Адаптер Bluetooth для ПК
Лучшие точилки для ножей. Xiaomi Huohou HU0045Лучшие точилки для ножей. Xiaomi Huohou HU0045
Обзор SVEN RX-G750. Игровая компьютерная мышка с подсветкойОбзор SVEN RX-G750. Игровая компьютерная мышка с подсветкой
Выбираем чехол для Samsung Galaxy Tab S7...
Выбираем чехол для Samsung Galaxy Tab S7Довольно часто пользователи задают вопрос о том, стоит ли покупать ...
ARCTIC анонсировала систему жидкостного ...
ARCTIC анонсировала систему жидкостного ARCTIC анонсировала систему жидкостного охлаждения Liquid Freezer II 420. Liquid Freezer II 420 представл...
Новый патч для Marvel Avengers исправляе...
Новый патч для Marvel Avengers исправляеMarvel Avengers вышла пару недель назад, и хоть пользователи остались довольны игрой, ошибки продолжали с...
Лучший планшет Lenovo. Lenovo Tab M10 Pl...
Лучший планшет Lenovo. Lenovo Tab M10 PlВ последнее время планшеты компании Lenovo стали пользоваться невообразимой популярностью, так как пользо...
Intel потеряет 5% выручки...
Intel потеряет 5% выручкиБуквально три дня назад компания Apple Официально представила свои новые ноутбуки на процессорах ARM, кот...
Alivecor подает иск против Apple...
Alivecor подает иск против AppleКомпания Alivecor, специализирующаяся на медицинских устройствах и искусственном интеллекте, подала в суд...
Vivo V20 Pro 5G обновили до Android 11...
Vivo V20 Pro 5G обновили до Android 11Компания Vivo выпустила оболочку Funtouch OS 11 на базе операционной системы Android 11 для смартфона Viv...
Ноутбук Eluktronics Mech-15 G3 QHD получ...
Ноутбук Eluktronics Mech-15 G3 QHD получАмериканская компания Eluktronics представила первые в мире ноутбуки, оснащенные IPS-дисплеями с разрешен...
Xiaomi представила Mi Smart Dashcam 2 St...
Xiaomi представила Mi Smart Dashcam 2 StВ последнее время многие пользователи стали пользоваться видеорегистраторами, так как это позволяет не пе...
Bykski представила водоблоки для видеока...
Bykski представила водоблоки для видеокаBykski представила водоблоки для новых видеокарт AMD Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800. Водоблоки продаю...
Обзор REMEZair RMA-101-01. Домашний очис...
Обзор REMEZair RMA-101-01. Домашний очисЗа последнее время заметно возрос интерес к поддержанию чистоты воздуха. Касается это не только пыли, но ...
Intel H3C XG310 графическая карта для се...
Intel H3C XG310 графическая карта для сеIntel представила графическую карту H3C XG310 предназначенную для серверных решений. ...
Обзор ADATA HD680 1TB (AHD680-1TU31-CBL). Внешний диск для хранения фото и документовОбзор ADATA HD680 1TB (AHD680-1TU31-CBL). Внешний диск для хранения фото и документов
Обзор THERMALTAKE Riing Pro (GHT-RPR-DIECBK-29). Игровые наушники с ЦАП 7.1Обзор THERMALTAKE Riing Pro (GHT-RPR-DIECBK-29). Игровые наушники с ЦАП 7.1
Обзор Razer Gigantus V2 Medium и Razer Gigantus V2 3XL. Мягкий коврик для мышки без подсветкиОбзор Razer Gigantus V2 Medium и Razer Gigantus V2 3XL. Мягкий коврик для мышки без подсветки
Обзор Mio MiVue C530. Видеорегистратор с GPS-информаторомОбзор Mio MiVue C530. Видеорегистратор с GPS-информатором
Обзор Prestigio SmartKids Max (2020). Детский планшетОбзор Prestigio SmartKids Max (2020). Детский планшет
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor