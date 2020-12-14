Galaxy Tab M62 может стать первым планшетом в серии Galaxy M

Компания Samsung работает над устройством с названием Galaxy M62. Судя по названию, это устройство считалось смартфоном среднего класса. Но теперь новы утечки в сети, показывают, что это планшет.

Серия Galaxy M - это эксклюзивная онлайн-линейка устройств Samsung с ограниченной офлайн-доступностью. Пока что все устройства этой серии были смартфонами начального, бюджетного и среднего уровня. Следовательно, Galaxy M62 с номером модели SM-M625F также должен был стать телефоном. Но оказывается, что это будет первый планшет в серии Galaxy M.

Это планшет будет официально называться Galaxy Tab M62. Но к сожалению, об этом продукте ничего не известно, за исключением того факта, что он будет компактным по размеру и будет доступен с объемом памяти 256 ГБ.