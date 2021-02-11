Galaxy Tab S8 Enterprise Edition замечен на сайте Samsung

Грядущий планшет Galaxy Tab S8 Enterprise Edition был замечен на сайте Samsung в Ирландии.

Согласно странице поддержки, на котором был замечен планшет, он будет доступен в двух вариантах - 4G и 5G. Более дешевая модель может поставляться с боковым датчиком отпечатков пальцев и батареей емкостью 8000 мАч. С другой стороны, дорогая модель может получить процессор Qualcomm Snapdragon 888 с батареей емкостью 10090 мАч. Новинка также он будет поддерживать карты MicroSD до 1 ТБ. К сожалению, это вся доступная информация о Galaxy Tab S8 Enterprise Edition на данный момент.

Серия Samsung Galaxy Tab S8 может появиться раньше, чем в прошлом году, поскольку продажи планшетов резко выросли из-за пандемии.