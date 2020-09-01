Galaxy Z Fold2 от Samsung официально вышел

Компания Samsung официально объявила о доступности смартфона Samsung Galaxy Z Fold2 раскрыв еще больше подробностей.

Тизер раскрыл почти все основные характеристики Galaxy Z Fold2 . Подробная информация включала в себя более крупный дисплей, более тонкий корпус, улучшенный шарнир, использование того же материала стекла, что и в Galaxy Z Flip, и поддержку режима Flex.

7,6-дюймовая панель основного экрана представляет собой дисплей QXGA + (разрешение 2208 x 1768 пикселей) Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex. Основной квадратный дисплей поддерживает частоту обновления до 120 Гц, а также возможность регулировать частоту обновления в зависимости от отображаемого контента для экономии заряда аккумулятора.

Передняя крышка экрана представляет собой 6,2-дюймовый дисплей Super AMOLED Infinity-O с разрешением 2260 x 816 пикселей с тонким вырезом для камеры. Galaxy Z Fold2 имеет аккумулятор емкостью 4500 мАч со сверхбыстрой зарядкой в одной конфигурации - 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ внутренней памяти. Поддерживаются сети 5G , а также Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 6.

Тройная задняя камера оснащена сверхширокоугольным объективом на 12 МП, широкоугольным объективом на 12 МП и телеобъективом на 12 МП. Предварительные заказы на Galaxy Z Fold2 начинаются с 18 сентября 2020 года.