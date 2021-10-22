Galaxy представляет первые тесты памяти DDR5 AIDA64

Galaxy представила первые тесты памяти DDR5 AIDA64, работающей на частоте 4800 МГц / MT / с со стандартными таймингами 36-36-36-76, и результаты в значительной степени соответствуют DDR4 на тех же частотах, но с задержкой CAS.

Несмотря на изменение архитектуры памяти за счет перехода на двойную 32-разрядную шину на каждый модуль DIMM вместо 64-разрядной шины, в AIDA64, как ни странно, не наблюдается реального выигрыша даже при использовании двух модулей DIMM. Ранее тесты памяти AIDA64 DDR5 проводились только с одним модулем DIMM, поэтому было немного сложно сравнивать производительность. Однако задержка увеличилась примерно на 30 нс по сравнению с памятью DDR4 с эквивалентной скоростью, что является большим скачком. По общему признанию, это происходит каждый раз, когда происходит переход на новую технологию DRAM, но увеличение задержки памяти никогда раньше не было таким высоким. Будем надеяться, что оперативная память с более жесткими временными рамками и улучшенные контроллеры памяти ЦП помогут уменьшить задержку с течением времени, так как это окажет негативное влияние на многие вещи.