Гамак для рабочей станции Lull World

Новая рабочая станция-гамак Lull World была создана командой Celga Design из Сан-Франциско, предоставляя вам более удобную рабочую зону ​​при работе с ноутбуком, планшетом или компьютером.

Дело в том, что позвоночник человека, особенно в области поясницы получает огромное давление, сидя в статичном положении на обычном стуле. Единственная разница между тем, что испытывает космонавт и обычный человек, заключается в том, что гравитационная нагрузка растягивается на более длительный период. В результате с возрастом мы все еще получаем травмы позвоночника, как остеохондроз, варикозное расширение вен и многие другие проблемы со здоровьем, возникающие в результате длительного сидения за стандартным стулом.

Компания попыталась воспроизвести эргономику космических полетов в мобильном кресле для отдыха, чтобы его было удобно использовать где угодно. Гамакоподобная конструкция «lul» в сочетании со стальным каркасом и эргономичным полусидящим положением позволяет вам качаться в кресле. Пользователь испытывает медитативное состояние, которое позволяет быстро и эффективно расслабиться, положительно влияя на всю нервную систему.
Комментарии и отзывы Lull World
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