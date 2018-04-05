GameSir X1 BattleDock для вашего смартфона

2018-04-05, Автор - Влад Волошин; Продукт - GameSir X1 BattleDock; [80]
Официально представлена игровая подставка GameSir X1 BattleDock, которая превратит ваш смартфон в настоящую игровую консоль. Вы устанавливаете смартфон в данную станцию, после чего подключаете клавиатуру с мышкой, получая возможность играть с комфортом на своем устройстве. Выглядит это действительно достаточно круто, правда не совсем понимаю кому это вообще нужно — если вы можете установить какую-то подставку на сто и играть, то купите планшет и геймпад. Большая часть игр не поддерживает мышку и клавиатуру, так что брать устройство вы будете ради пары-тройки игр, где с обновлением могут запретить сторонние контроллеры. Стоит ли оно того каждый решает для себя, но сам продукт очень интересно сделан. Ждем версию для планшетных компьютеров, тогда можно будет поговорить о преимуществах.


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