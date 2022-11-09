Garmin представила умные часы Instinct Crossover

Безусловно, на современном рынке сложно представить себе устройство, которое нужно заряжать раз в месяц или реже, так как технологии не стоят на месте, всё развивается и те же умные часы сейчас нужно заряжать каждый день, как и смартфоны. Для кого-то это норма, для кого-то — хотелось бы иметь более долгоиграющее устройство, которое справляется с поставленными задачами и при этом живут на одном заряде батареи гораздо дольше обычного. Именно такими часами и является Garmin Instinct Crossover — это достаточно прочный гаджет в классическом корпусе, который при этом оснащён дисплеем для вывода уведомлений, различного контента, всевозможных данных о состоянии здоровья пользователя и не только. И хотя часы выглядят совершенно обычно, на деле это не так.

Устройство является гибридным — это классические во всех пониманиях этого слова наручные часы, которые при этом оборудованы дополнительным слоем связи со смартфоном. Соответственно, если пользователю нужно смотреть на частоту своего сердцебиения, то он может вывести эти данные на экран часов, он может передавать погоду или уведомления с гаджета. Вариантов взаимодействия на самом деле очень много и всё это даёт вам возможность не переживать о том, что батарея разрядится к вечеру и нужно будет ставить гаджет на зарядку. К сожалению, пока что цен на Garmin Instinct Crossover никто не называет, так что говорить о возможностях устройства на фоне конкурентов рано — хотелось бы наглядно сравнить новинку.