Гарнитура Apple VR появится в 4 квартале 2022 года

Высокопроизводительный чип гарнитуры будет иметь производительность уровня M1, а младший чип будет обрабатывать вычисления, связанные с датчиками. Также говорят, что он предлагает до восьми оптических модулей, которые обеспечивают непрерывные услуги AR для просмотра видео. Он также сможет справиться с полноценной виртуальной реальностью. Предыдущие слухи описывали гарнитуру Apple VR / AR как легкую, 300 граммовую гарнитуру, благодаря тканевой внешней стороне. Слухи о ценах колеблются от 1000 до 3000 долларов.