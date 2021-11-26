Гарнитура Apple VR появится в 4 квартале 2022 года

В последнем отчете от Apple, говорится что гарнитура Apple VR с вычислительной мощностью уровня Mac появится в 4 квартале 2022 года. В своей последней записке для инвестора Мин-Чи Куо описывает гарнитуру Apple как автономное устройство, которому не нужно подключаться к iPhone или Mac. Он будет иметь два микродисплея 4K OLED от Sony и двухпроцессорные устройства.

Высокопроизводительный чип гарнитуры будет иметь производительность уровня M1, а младший чип будет обрабатывать вычисления, связанные с датчиками. Также говорят, что он предлагает до восьми оптических модулей, которые обеспечивают непрерывные услуги AR для просмотра видео. Он также сможет справиться с полноценной виртуальной реальностью. Предыдущие слухи описывали гарнитуру Apple VR / AR как легкую, 300 граммовую гарнитуру, благодаря тканевой внешней стороне. Слухи о ценах колеблются от 1000 до 3000 долларов.