Гарнитура HTC VIVE Focus Plus VR появятся в апреле за $ 799

HTC Vive Focus Plus - это автономная гарнитура с полностью отслеживаемыми контроллерами движения. Она не ориентирована на массовую игровую аудиторию, HTC разработала Vive Focus Plus для бизнес-клиентов.

Vive Focus Plus как и оригинальный Vive Focus, основана на процессоре Qualcomm Snapdragon 835. Его экран предлагает 1440 x 1600 пикселей и используют встроенные камеры для отслеживания наизнанку, поэтому нет проводов или внешних камер. Вы получите два контроллера с шестью степенями свободы вместо более простого одиночного контроллера из предыдущей версии. Он будет гораздо полезнее для сложных, точных задач, таких как медицинские симуляции. Вы также получите более четкие линзы Френеля, которые уменьшают эффект выпуклости, который вы часто видите на дисплеях в гарнитурах VR, а многорежимная возможность позволяет вам получать доступ к VR-контенту с ПК, мобильных устройств, игровых консолей и других устройств.

Новинка появится 15 апреля в 25 странах с поддержкой 19 языков и обойдется в $799.