Гарнитура Quest 2 получила поддержку игр с частотой 90 Гц

Компания Oculus выпустила первое большое обновление для автономной гарнитуры виртуальной реальности Quest 2. Главным нововведением является режим с частотой обновления 90 Гц, который по умолчанию распространяется на все приложения системного уровня, в том числе через Oculus Link.

Это позволяет разработчикам выпускать игры Quest с встроенной поддержкой 90 Гц. Ранее была доступна базовая частота обновления Quest 2 72 Гц. Вскоре такие игры, как Superhot, Echo VR, Beat Sabre, Vacation Simulator, Job Simulator, Racket: Nx и Space Pirate Trainer, будут поддерживать более высокую частоту обновления.

На следующей неделе Oculus выпускает приложение Oculus Move, которое позволяет отслеживать показатели физической подготовки, собранные во время игр в виртуальной реальности. С его помощью вы сможете увидеть, сколько калорий вы сожгли и сколько минут потратили на физическую активность во время игровой сессии.