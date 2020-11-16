Гарнитура Quest 2 получила поддержку игр с частотой 90 Гц

Это позволяет разработчикам выпускать игры Quest с встроенной поддержкой 90 Гц. Ранее была доступна базовая частота обновления Quest 2 72 Гц. Вскоре такие игры, как Superhot, Echo VR, Beat Sabre, Vacation Simulator, Job Simulator, Racket: Nx и Space Pirate Trainer, будут поддерживать более высокую частоту обновления.
На следующей неделе Oculus выпускает приложение Oculus Move, которое позволяет отслеживать показатели физической подготовки, собранные во время игр в виртуальной реальности. С его помощью вы сможете увидеть, сколько калорий вы сожгли и сколько минут потратили на физическую активность во время игровой сессии.