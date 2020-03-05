Гарнитура Valve Index VR появится 9-ого марта

Запуск гарнитуры виртуальной реальности Valve Index VR намечен на 9-ое марта 2020 года. Из-за большого спроса на устройство, его быстро раскупают.

Гарнитура виртуальной реальности Valve Index VR будет совместима с новой игрой Half-Life: Alyx. Игра также будет поддерживать гарнитуры HTC VIVE, Oculus Rift и Windows Mixed Reality.

Игра VR Half-Life: Alyx выйдет 23 марта. Из-за вспышки вируса могут возникнуть задержки с поставками устройства. Но производитель сообщает, что проблемы с поставками в скором времени должны закончится.