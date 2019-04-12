Гарнитура смешанной реальности Acer Windows Mixed Reality

Компания Acer выпустила гарнитуру смешанной реальности Acer Windows Mixed Reality.

Эта гарнитура использует гироскоп, акселерометр и магнитометр для отслеживания ваших движений. Эти типы датчиков не нарушат ваш виртуальный мир, как внешние датчики. Они всегда знают, ваше расположение, и продолжают создавать мир вокруг вас. Кроме того, эта гарнитура дает вам шесть степеней свободы движения: вперед / назад, вверх / вниз, влево / вправо, наклон, рыскание и крен. Независимо от того, насколько вы опытны с наушниками виртуальной реальности, вы сможете использовать этот функционал по максимуму. Настройка занимает не более десяти минут.