Гарнитура виртуальной реальности HTC Vive Focus VR продается во всем мире

HTC начнет продавать свою автономную гарнитуру виртуальной реальности Vive Focus во всем мире, после первоначального запуска в Китае в начале этого года. Теперь Vive Focus наконец-то добралась до США и Европы. Гарнитура будет продаваться на 37 новых рынках, ориентировочная стоимость 600 $, а за 750 $ можно будет приобрести версию Advantage.

Гарнитура не требует подключения к ПК или смартфону. Она оснащается SoC Snapdragon 835 и дисплей AMOLED разрешением 2880 х 1600 пикселей. Учитывая, что анонс для международного рынка состоялся на мероприятии для корпоративных клиентов, можно предположить, что в первую очередь HTC ориентирует свой продукт именно на них . Для тех, кто хочет купить гарнитуру VR от HTC для персональных игр или видеороликов, это немного разочаровывает.